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زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده

بقلم النهار أونلاين
زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده
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زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده بالقرب من محكمة العين الصفراء.

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