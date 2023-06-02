قناة النهار زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جوان 2023 - 15:04 شارك غرِّد أرسل 201 0 زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده بالقرب من محكمة العين الصفراء. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5bkBG اقرأ أيضا سعيدة / البطاقية الوطنية للعائلات.. نحو الإستغناء عن الدفتر العائلي قناة النهار 16 ماي "طالع هابط: "المواطن كي يغلط نقولو غلط.. علاش تبني في الواد وترمي التراب قناة النهار 30 ماي صريح جدا: هذا هو أكثر شيء ندم عليه الجزائريون في حياتهم قناة النهار 15 ماي ريان..طالبة جامعية تعشق فن الرسم وتتقن اللغة الصينية قناة النهار 16 ماي جزائريون: مستثمرة الإخوة الصادق .. عنوان الإرادة والتحدي قناة النهار 29 ماي من الحقل إلى المستهلك شعار..يجسده مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي طالع هابط: حملة تحسيسية من طرف الدرك الوطني بالنعامة رغم تساقط الأمطار ما حبسوش قناة النهار 21 ماي شاهد صراحة رجل جزائري.. كذبت كذب عظيم وتزوجت 3 نساء بهذه الطريقة!! قناة النهار 15 ماي مجتمع: وليد .. قصة أستاذ تعلم اللغة الصينية ويعلمها في الجزائر لأزيد من 5 سنوات قناة النهار 24 ماي بومرداس: سكنات شيدت على حافة وادي يسر ببلدية عمال تهدد حياة قاطنيها قناة النهار 31 ماي