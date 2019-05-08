«زيارة المرضى في المستشفيات من التاسعة إلـــى العاشـــرة ليـــــلا خــــلال رمضـــــان»

في حال تعذّر الزيارات خلال الفترة المسائية.. وزارة الصحة تقرر:

تقليص وقت الزيارة خلال فترة الليل لضمان راحة المرضى

سطرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، برنامجا خاصا بشهر رمضان المعظم، للتكفل بالحالات المتوافدة على مستوى المستشفيات.

بالإضافة إلى تعديل مواقيت الزيارة التي برمجت لهذه السنة من التاسعة إلى 10 مساء.

وفي هذا الشأن، قال مسيرو المراكز الاستشفائية ممن تحدثت إليهم «النهار»، إنه بحلول الشهر الفضيل، اعتمدت المراكز الاستشفائية.

تدابير استثنائية تشمل إعادة النظر في مواقيت عمل عمال المستشفيات، لضمان الخدمة المتواصلة خلال الفترات الصباحية والمسائية.

وأوضح المسيرون أن الإجراءات الخاصة بشهر رمضان تشمل السّماح بزيارة المرضى بعد ساعات الإفطار من التاسعة مساء إلى 10 ليلا بدلا من الحادية عشرة.

بالإضافة إلى ساعات الزيارة العادية في الفترات المسائية من الواحدة إلى الثالثة مساء، قصد تمكين ذويهم من البقاء معهم لفترة أطول.

وبالإضافة إلى تغيير الوجبات الغذائية المقدمة على مستوى المستشفى لفائدة المرضى وتحسينها.

وعلى الصعيد ذاته، أشار المسيرون إلى أنّ تقليص ساعات الزيارة الليلية راجع إلى عدة اعتبارات، منها ضمان راحة المرضى ومنح ذويهم ممن لم يتمكنوا من زيارتهم مساء، فرصة رؤيتهم بعد الإفطار.

وفي سياق ذي صلة، باشر مفتشون من وزارة الصحة زيارات تفتيشية في كافة ولايات الوطن، تحسبا لأية تجاوزات أو نقائص يمكن أن تسجل خلال الشهر الفضيل من جهة.

وتحسبا للأحداث الهامة التي تشهدها الجزائر خلال هذه المرحلة من جهة أخرى.

ولضمان تزود بكميات كافية الدم، سخرت الوكالة الوطنية للدم شاحنات أمام المساجد، حيث تهدف هذه العملية التي تنظمها الوكالة سنويا.

بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال الشهر الفضيل، لجمع كميات كافية من الدم.

قصد تلبية احتياجات مصالح الاستعجالات الطبية والتوليد وطب الأطفال والجراحة بسبب ارتفاع عدد حوادث المرور، ناهيك عن أمراض الدم على غرار «التلاسيميا» و«الهيموفيليا».