زيارة تضامنية لوزير المجاهدين لجرحى غزة ببرج بوعريريج

وقف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس الخميس ، على مدى التكفل الصحي والنفسي الذي يحظى به الفلسطينيون المصابون جراء العدوان الصهيوني، والمقيمون بمركز الراحة بحمام البيبان في ولاية برج بوعريريج، حيث يقضون فترة نقاهة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة والتأهيل والتجهيز بمركز الراحة للمجاهدين ببلدية المنصورة بذات الولاية، إلى جانب الاطلاع على ظروف التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالجرحى الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد ربيقة، أن هذه المبادرة تندرج في سياق الدعم المتواصل من الجزائر للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية محورية ومبدئية. وجدد التأكيد على مواقف الجزائر الثابتة والمشرفة في مناصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض منذ أكتوبر 2023 لعدوان وإبادة جماعية من قبل الاحتلال الصهيوني.

وفي ختام الزيارة، قام الوزير بتكريم عدد من الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة، بحضور السلطات المحلية وممثلين عن الأسرة الثورية بولاية برج بوعريريج.

كما أقيمت مأدبة عشاء على شرفهم، عبّر خلالها الفلسطينيون عن امتنانهم العميق للدولة الجزائرية، قيادةً وشعبًا، وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، نظير حسن الاستقبال والرعاية الشاملة التي حظوا بها منذ وصولهم.