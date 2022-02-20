زيارة تفقد لوزيري الموارد المائية والأشغال العمومية إلى عين قزام

قام وزير الموارد المائية كريم حسني، رفقة وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، اليوم الأحد بزيارة تفقد إلى ولاية عين قظام.

وحسب بيان الوزارة، فقد تفقد الوزيران، مشروع حماية مدينة عين قزام من مخاطر الفيضانات وبالاخص أشغال الشطر الأول من مشروع حماية مطار الولاية من ذات الضاهرة الطبيعية والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 95%.

كما تفقد الوزير كذلك الشطر الاول من مشروع إنجاز شبكات التطهير على مستوى بلدية عين قزام والذي سيمكن من تحسين الاطار المعيشي للمواطنين.

وببلدية تينزواتين تفقد وزير الموارد المائية وضعية التزود بالماء الشروب حيث تشهد هذه البلدية الحدودية نقصا في التموين بهذا المورد الحيوي، وأكد الوزير على ضرورة ايجاد حلول فعلية وعملية بالتنسيق مع السلطات الولائية لتحسين الخدمة العمومية للماء الشروب بهدف فك العزلة عن الساكنة المحلية.

في سياق أخر، و على هامش زيارته إستمع السيد الوزير الى انشغالات المواطنين و المتمثلة اساسا في إنجاز أبار اضافية حيث ستساهم في تطوير و تنمية النشاط الفلاحي و الرعوي .

طالع أيضا: وزير الموارد المائية يكشف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر

كشف وزير الموارد المائية كريم حسني، عن الاستراتيجية الوطنية التي أعدها القطاع. والتي تهدف الى الاعتماد على خيار تحلية مياه البحر.

وفي هذا السياق أكد الوزير في بيان للوزارة، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على انجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة 300.000 متر مكعب يوم.

وهذا مع مراعاة التوزيع الجغرافي لها. وذلك على مرحلتين(المرحلة الاولى 2022-2024 و المرحلة الثانية 2025-2030).

كما أكد الوزير بأن المرحلة الاولى تتضمن إنجاز 5 محطات وهي محطة كاب بلان بولاية وهران و محطة الجزائر غرب بفوكة بولاية تيبازة.

اضافة الى محطة الجزائر شرق (كاب جنات) بولاية بومرداس و محطة بجاية و محطة الطارف.

موضحا أنه بتجسيد هذه المحطات الخمسة سنصل الى نسبة اعتماد على المياه المحلاة تصل الى 42%، بحلول سنة 2024.

مما سيساهم في تأمين الولايات الساحلية فيما يخص التزود بالماء الشروب.

بالمقابل ومع الانتهاء من هذه المرحلة سيتم الشروع في المرحلة الثانية و التي تتضمن انجاز 6 محطات كبرى إضافية

بكل من ولاية تلمسان، مستغانم،الشلف، تيزي وزو،جيجل و سكيكدة.

كما سيسمح تجسيد هذه المحطات برفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة الى اكثر من 60 % مع افاق سنة 2030،

هذا ما سيعزز تموين ساكنة المدن الساحلية بالماء الشروب.

بالإضافة إلى امكانية تموين المدن التي تقع على بعد يمكن أن يصل الى 150 كم من هذه المحطات.

حسني..الاستراتيجية الوطنية تتضمن مسألة تأمين المياه

كما أشار الوزير الى أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن كذلك مسألة تأمين المياه. وهذا من خلال تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة وترشيد الاستهلاك.

مؤكدا بأن تحلية مياه البحر ستلبي إحتياجات الساكنة بالماء الشروب.

للإشارة، فقد قام الوزير بزيارة تفقدية قادته الى ولاية وهران رفقة وزير الطاقة و المناجم، و وزيرة البيئة.

و كذا الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.