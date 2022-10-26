زيارة تلاميذ لمقر disco maghreb.. مديرية التربية توضح

أصدرت مديربة التربية لولاية وهران بيانا توضح فيه حول ماتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي على أنها زيارة تلاميذ لمقر ديسكو ماغراب disco maghreb.

وأوضحت مديرية التربية لوهران في ذات البيان إن مديرية التربية لولاية وهران تفند وتكذب ماجاء في المنشور الذي قامت بنشره الصفحة #oran pub . وانه غير صحيح إطلاقا ولم يكونوا في زيارة للمكان.

تابعت ذات المديرية أن تلاميذ متوسطة المرحوم خدام رضوان كانوا في زيارة قانونية لجريدة الجمهورية ثم توجهوا مشيا على الأقدام في طريقهم إلى متحف المجاهد والفضاء التاريخي للمنطقةالتاريخية في زيارة تاريخية حيث أن المتحف لا يبعد عن المكان.