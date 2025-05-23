زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي

حل رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، ضيفًا على العاصمة القطرية الدوحة، لحضور فعاليات البطولة العالمية لكرة الطاولة.

التي تحتضنها قطر بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وبدعوة كريمة من سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وتندرج هذه الدعوة في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الجزائر وقطر. وحرص البلدين على تعزيز التعاون في المجال الرياضي، لا سيما في ما يخص دعم وتطوير الحركة الأولمبية العربية.

وحسب ما ورد في بيان اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فإن هذه الدعوة تخللها لقاء مثمر مع رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لكرة الطاولة، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، خليل المهندي.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل النهوض برياضة كرة الطاولة على المستويين العربي والدولي. كما ناقشا آفاق التعاون المشترك في مجالات التكوين، وتبادل الخبرات، وتنظيم المنافسات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الرياضية الدولية.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتأكيد الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الرياضي بين الهيئات الأولمبية في العالم العربي. بما يساهم في تعزيز مكانة الرياضة كرافعة للتنمية والتقارب بين الشعوب.

وتعكس هذه المبادرة القطرية عمق العلاقات التي تربط البلدين. وحرصهما المشترك على الارتقاء بمستوى الرياضة العربية، ودعم الرياضيين العرب لتمكينهم من المنافسة في أعلى المستويات العالمية.

وفي ختام زيارته، عبّر عبد الرحمن حماد، عن شكره وامتنانه للجانب القطري على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم. مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه الدوحة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. ومؤكدًا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات في توطيد العلاقات وتعزيز العمل الرياضي العربي المشترك.