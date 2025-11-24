زيارة رئيس الجمهورية لقسنطينة.. رسائل قوية من جزائر تمضي بثبات نحو المستقبل

شهدت ولاية قسنطينة، يوم الخميس الفارط، واحدة من أبرز الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتم خلال هذه الزيارة، إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى تعكس الإرادة القوية في تسريع وتيرة التنمية عبر مختلف ولايات الوطن.

رئيس الجمهورية الذي حل بعاصمة الشرق الجزائري، مرفوقا بالفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أعطى إشارة انطلاق عدد من المشاريع الهيكلية في قطاع السكن والعمران وفي القطاعات ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

واستهل زيارته للولاية بالإشراف على وضع حجر الأساس لإنجاز المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بطاقة 500 سرير على مساحة إجمالية تُقدَّر بـ20 هكتاراً. يضم 24 قسماً استشفائياً بعدة تخصصات طبية، إلى جانب جناح بيداغوجي بسعة 1000 مقعد. ليشكّل مستقبلاً قطباً صحياً جامعياً مرجعياً على مستوى شرق البلاد.

كما أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مركّب رياضي متكامل وفق مقاييس عالمية. سيضم العديد من المرافق منها ملعب لكرة القدم بسعة 30 ألف مقعد، وملعبين للتدريب.

إلى جانب مرفق للإيواء بسعة 60 غرفة ومسبح أولمبي بسعة 3000 مقعد، فضلا عن قاعة متعددة الرياضات بسعة ألفي مقعد. كما أوصى رئيس الجمهورية بضرورة إرفاق كل مركب رياضي بقرية أولمبية.

إنجاز مشاريع ذات نجاعة حقيقية

وتُبرز هذه الزيارة حرص رئيس الجمهورية على جعل التنمية المحلية في صميم الاهتمامات. من خلال الإصرار على إنجاز مشاريع ذات نجاعة حقيقية تُحدث أثراً مباشراً في حياة المواطنين.

وتجسّد ولاية قسنطينة هذه الرؤية عبر حزمة من المشاريع التي تواكب التحولات الراهنة. وفي مقدمتها مخطط عصرنة المدينة القديمة بالولاية.

وبالقطب العمراني سيساوي، أشرف رئيس الجمهورية على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 14850 وحدة سكنية. منها 8050 وحدة بصيغة البيع بالإيجار (برنامج عدل 3) و6800 وحدة أخرى بصيغة العمومي الإيجاري.

كما ثمن الرئيس تسارع وتيرة إنجاز السكنات خلال السنوات القليلة الماضية، واصفا التقليص الكبير في مدة الإنجاز ب”المعجزة”. ومذكرا في هذا الشأن بالأطراف التي “حاربت السكن الذي وحد الجزائريين”.

وتابع رئيس الجمهورية، عرضا عن رقمنة قطاع السكن، وصرح ” أن سياسة السكن ليست بالأمر الهين” الذي يظنه البعض. فهي تمثل سياسة الدولة وتساهم في تنمية الوطن وفي ازدهار أفراده. مشيرا إلى أن هذا القطاع يمثل أحد أبرز مؤشرات التنمية الوطنية.

كما أكد رئيس الجمهورية عن عزم الدولة على محاربة المحسوبية والوساطة في توزيع السكنات. مشددا على توفير السكن لكل مواطن يستوفي شروط الاستفادة من البرامج العمومية للسكنات.