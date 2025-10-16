زيارة عمل للوزير الأول إلى الشلف تتوّج بإطلاق مشاريع صناعية وتعزيز منظومة النقل

قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الشلف.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأول، استهل الوزير، الذي كان مرفوقًا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. ووزير الصناعة يحي بشير، برنامج زيارته، بالوقوف دقيقة صمتٍ، ترحمًا على أرواح الشهداء. بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

في المحطة الأولى من برنامج الزيارة، تفقد الوزير الأول، سيفي غريب، والوفد المرافق، المركب الصناعي التجاري CAPTEN، التابع لفرع المحروسة مجمع “أغروديف” AGRODIV ببلدية تنس. حيث استمع إلى عرض مفصّل حول نشاط المركب ومساهمته في تطوير الصناعة الغذائية في البلاد.

وفي المحطة الثانية من الزيارة، قام الوزير الأول بتدشين وحدة لصناعة الشاحنات والحافلات ولواحق قطع غيار المركبات ببلدية أم الدروع. حيث قدِّمت له شروحات وافية حول المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات الميكانيكية. وتعزيز الإدماج المحلي في مجال تصنيع المركبات، مع توفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية.

في المحطة الثالثة من برنامج الزيارة، تفقد الوزير الأول، سيفي غريب، والوفد الوزاري المرافق، مشروع تأهيل وتوسيع التجهيزات ومعدات صناعة زجاج المائدة. على مستوى مؤسسة الزجاج الجديدة NOVER التابع لمجمع ENAVA. حيث اطَّلع على مدى تقدم الاشغال وتلقى شروحات وافية حول المشروع.

وفي ختام زيارته إلى ولاية الشلف، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، على مراسم توقيع اتفاقيات تتعلق بالانطلاق الرسمي في عملية استيراد 10 آلاف حافلة جديدة. وذلك حسب دفتر الشروط الذي تم وضعه عبر اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الصناعة والداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وجاءت هذه الخطوة تجسيدًا للإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لاستيراد 10 آلاف حافلة جديدة. وسحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 25 سنة، لاستبدالها بأخرى جديدة.