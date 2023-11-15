زيارة فجائية لمستشفى “لالة خيرة” تكشف المستور وتوقيف تحفظي لعون الاستقبال ومدير المداومة

قام والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، ليلة أمس بزيارة غير مبرمجة لمستشفى الأمومة والطفولة “لالة خيرة “. أين وقف على ظروف استشفاء الأمهات ليلا والتكفل بالأطفال حديثي الولادة.

وكانت الزيارة فرصة للقاء الأطباء و الممرضين و الأعوان، حيث عبر الوالي عن دعمه اللامحدود لترقية الخدمات الطبية لفائدة المواطنين.

وعلى هامش الزيارة، اتخذ الوالي عدة قرارات من بينها التوقيف التحفظي لكل من عون الاستقبال ومدير المداومة بسبب غيابهما.

كما تم تسجيل برنامج مستعجل لاشغال التهيئة واقتناء التجهيزات.

وتمت دعوة مدير الصحة لايداع ملف تسجيل مشروع جديد لإنجاز مستشفى الأمومة والطفولة. بعدما تم اختيار أرضية محاذية للمستشفى الجامعي، والذي سيكون إضافة للقطب الصحي بخروبة .

وعلى هامش الزيارة الليلية، كان للوالي لقاء مع بعض المواطنين الذين كانوا متواجدين بالمستشفى. وأصغى إلى انشغالاتهم ووعدهم بالتكفل التدريجي بها وفقا للقوانين والامكانيات.