زيارة فجائية لوزير التعليم العالي إلى إقامات جامعية بالعاصمة

قام كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية فجائية إلى الإقامة الجامعية 19 ماي 1956. وكذا الإقامة الجامعية العالية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرق.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية الدورية التي يباشرها الوزير للوقوف شخصياً على مدى احترام معايير الجودة والنظافة. لاسيما في ما يتعلق بتحضير وجبة الإفطار داخل المطاعم الجامعية. ومدى التقيد بشروط النظافة الصحية المعتمدة في منشآت الإطعام.

وخلال الزيارة، عاين الوزير مختلف المرافق، بما فيها المطابخ ومخازن المواد الغذائية وقاعات الأكل، حيث شدد على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة الصحية، وضمان تقديم وجبات متوازنة تستجيب للمعايير المعتمدة، حفاظاً على صحة الطلبة وتحسيناً لجودة الخدمات الجامعية.

كما أسدى جملة من التوجيهات لإطارات ومسؤولي الإقامات، داعياً إلى تكثيف الرقابة الداخلية والمتابعة اليومية. وتعزيز ثقافة الجودة داخل الهياكل التابعة لقطاع الخدمات الجامعية. بما يضمن توفير بيئة إقامة لائقة ومريحة للطلبة.