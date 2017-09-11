لاشك ان العالم أصبح أكثر قرفا من قبل، ولايختلف اثنان ان أغنية ديسباسيتو التي صالت وجالت العالم بأسره لاتختلف كثيرا عن اغنية “لزرق سعاني” للشاب مامي سوى ان الزمن اصبح يسمح بالرقص بملابس السباحة على الشاشات المسطحة باسم الحرية والتكنولوجيا، ان من يحكم العالم اليوم يريد ان يجعل منه مسخا مشوها موحدا لايخضع لا لقيم ولا لمعتقد ولا لدين ولا سيادة، فيعتبر الدين رجعية والقيم تخلف وتحفظ والمعتقد انغلاق ويعتبر السيادة دكتاتورية وشمولية .
مثلما شكلت المنطقة العربية من محيطها لخليجها تميزا وختلافا بحضارتها ودينها وشعبها وعاداتها كانت امريكا الجنوبية كذلك نموذجا اخر في الاختلاف والتميز وعدم الانصياع لهذا الوحش العالمي فكان جنوب الكاريبي غير شماله، لقد شكلت هافانا وكراكاز والكثير من دول امريكا الجنوبية تمثل الاختلاف الجميل، الاختلاف الذي يسمح بارتداء قبعة غير قبعة الراعي الامريكي والرقص على انغام التانغو والسامبا حتى قبل تبلور مفهوم الشيوعية كنظام حكم فلقد شكل الاستعمار المتعاقب في هذه القارة وكل ما مارسه من اضطهاد في حق السكان شكل رفضا ومقاومة تناقلتها الاجيال، كما شكلت من جهة اخرى تعاطفا مع كل الشعوب التي لاقت ذات المصير من المستعمر .
ان صورة فيدال كاسترو وتشي جيفارا وبومدين وبروستيتو وماو، شكلت في حقيقة الامر وقتها حلفا طبيعيا ومنطقيا، حلفا ضد الجلاد مهما كان جنسه او لونه، لقد كان هذا الحلف وبعيدا عن خياراته السياسية يمثل حاجز مقاومة يمثل كل العالم حتى وان استوعبته الشيوعية لاغراض سياسية، الا ان الحلف كان اكبر بكثير من توجه سياسي او اقتصادي لقد كان الحلف الذي يقول لا، لقد كان الحلف الذي رفض الهومبورغر ورفض الروك ورفض سجائر المالبورو مدخنا السيجار .
انها انتصارات النظام العالمي والراس مالي والمتوحش التي تركت هذه المعايير مصادفة للرقي والتطور وجعلت كل العالم يسير وفق هذا الاتجاه، لان المسالة تتعلق بالتنظير لهذا العالم وتوجيهه، هناك دائما شيء بداخلنا يتقزز من حال العالم اليوم ففرنسا تشبه بلجيكا والمانيا لاتختلف كثيرا عن السويد، وكل الفنادق متشابهة، نفس الات الرياضة ونفش الانشطة , وحديث العالم وشغله الشاغل اسعار العملات، انها منعكسات شخصية من يحكم العالم , اشخاص ميكانيكيون لايؤمنون الا بالمال , ولهذا فان من يعتقد انم اسمي بالانظمة الشولية او الشيوعية او القومية او اي تسمية اطلقت عليها , انها انظمة تعكس دكتاتوريات سياسيا وتعكس الاشتراكية اقتصادا هو جزء صغير من الحقيقة , لان اصل الصراع هو ان هذه الانظمة وبعيدا عن فشلها سياسيا او اقتصاديا وبعيدا عن تقييم فترات حكمها , فانها شكلت الاختلاف والمقاومة وحاجز الصد لهذا الوحش الذي يريد ان يطمسنا جميعا .
ان مايمكن ان نلوم عليه هذا الحلف انه كان ضعيف المردود قليل التخطيط واكبر اخطائه انه لم يعتمد على الفرد بل اعتبره دائما جماهير وحشود لايحق لها التفكير تحت غطرسة النرجسية احيانا وتضخيم الانا في احيان اخرى , ولهذا كان مصيره الفشل الذي لاغبار عليه سياسيا واقتصاديا
ان زيارة مادورو للجزائر واستقباله الباهت هو نتيجة منطقية ومنتظرة , فمادورو يشكل صورة صديق قديم كنت تمارس معه الركض ياتيك في ارذل العمر ليطلب منك فعل نفس الشيء , ان اسم المطار الذي حط فيه مادورو يكاد يصيح فيه انجو بنفسك فالعالم قد تغير , والسيجار وحده لم يعد يرمز للرجولة , انت غريق يامادورو واكبر مانملكه لك هو ان ندعك تفعل ذلك .
التعليقات (0)