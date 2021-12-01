أعلن السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر فايز محمد محمود أبو عيطة، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر.

وفي تصريح به عقب تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لأوراق اعتماده كسفير لدولة فلسطين لدى الجزائر، أشاد السفير بالمواقف “الثابتة” للقيادة والشعب الجزائريين إزاء القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو عيطة بأنه نقل للرئيس تبون تحيات نظيره الفلسطيني محمود عباس، كما تقدم له بـ”بالغ الشكر والتقدير على المواقف الثابتة التي أعرب عنها والتي تعبر عن مواقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائريين تجاه القضية الفلسطينية”.

كما أفاد بأنه سيستهل عمله في الجزائر بالتحضير لزيارة الرئيس عباس والتي تأتي “تلبية لدعوة كريمة من الرئيس تبون”.