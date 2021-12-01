زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر
أعلن السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر فايز محمد محمود أبو عيطة، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر.
وفي تصريح به عقب تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لأوراق اعتماده كسفير لدولة فلسطين لدى الجزائر، أشاد السفير بالمواقف “الثابتة” للقيادة والشعب الجزائريين إزاء القضية الفلسطينية.
وأضاف أبو عيطة بأنه نقل للرئيس تبون تحيات نظيره الفلسطيني محمود عباس، كما تقدم له بـ”بالغ الشكر والتقدير على المواقف الثابتة التي أعرب عنها والتي تعبر عن مواقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائريين تجاه القضية الفلسطينية”.
كما أفاد بأنه سيستهل عمله في الجزائر بالتحضير لزيارة الرئيس عباس والتي تأتي “تلبية لدعوة كريمة من الرئيس تبون”.
طالع أيضا: رئيس الجمهورية يستلم أوراق إعتماد 4 سفراء جدد
إستلم الأحد الفارط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد، لدى الجزائر.
ويتعلق الأمر بسفير المملكة الأردنية الهاشمية، شاكر عطا الله العموش. وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد ودادي ولد سيدي هيبة.
بالإضافة إلى السفير المنسّق، المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، السيد أليخاندرو إنريكي ألفاريث. وسفير جمهورية رومانيا، السيد غرويا أوتيليو جاكوتا.
كما تسلم رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، الأسبوع المنصرم، أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.
ويتعلق الأمر بسفير جمهورية كولومبيا، خوسي أنطونيو سولارتي غوميز، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد زولكار ناين.
بالإضافة إلى ذلك سفيرة جمهورية النمسا، كريستين موزر، سفير دولة قطر، عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة.
طالع أيضا: الموافقة على اعتماد سفراء للجزائر بالمملكة المتحدة وماليزيا وأوغندا
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد 3 سفراء للجزائر بكل من ماليزيا، المملكة المتحدة وأوغندا.
وحسب بيان وزارة الخارجية فلقد وافقت الحكومة الماليزية على اعتمادسعد معاندي, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى ماليزيا.
كما وافقت الحكومة البريطانية على اعتماد لوناس مقرمان, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
وأضاف ذات البيان، عن موافقة لحكومة الأوغندية على اعتماد شريف وليد, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا.
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