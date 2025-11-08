زيارة ميدانية للإطلاع على المشاريع والأنظمة المعلوماتية بميناءي عنابة وجن جن

قام الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، حجال رياض، بحر هذا الأسبوع بزيارة عمل و تفقد بكل من مؤسسة ميناء عنابة ومؤسسة ميناء جن جن، وهذا تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بضرورة المتابعة الميدانية لنشاط الموانئ وتطويرها.

وحسب وزارة الداخلية والنقل، تمّ خلال الزيارتين تقديم عروض مفصلة حول مؤهلات الميناءين و نشاطهما التجاري. بالإضافة إلى أهم المشاريع المنجزة وتلك قيد التنفيذ مروراً بالأنظمة المعلوماتية التي تم استحداثها بهدف رقمنة النشاط المينائي.

كما قام الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور” بزيارات ميدانية للإطلاع على جميع المرافق و سير المينائين. فضلاً على الوقوف على المشاريع المنجزة وتلك في طور الإنجاز.

