زيارة ميدانية للمديرة العامة لبريد الجزائر إلى مركب بئر توتة لتعزيز الرقمنة وجودة الخدمات

قامت المديرة العامة لبريد الجزائر، شيراز بشيري، بزيارة ميدانية إلى المركب الوطني للبريد ببئر توتة، رفقة عدد من إطارات المؤسسة.

وهناك، اطلعت على مختلف الورشات والأنشطة التقنية والإنتاجية، من بينها مركز تشخيص البطاقات، مركز الاتصال، مركز الفرز الوطني والدولي، مركز البريد السريع EMS، مركز المعالجة النقدية (CTM)، مركز البيانات، ومصلحة البريد الهجين.

وخلال الزيارة، أعربت المديرة العامة عن شكرها وتقديرها لجميع الإطارات والعمال على جهودهم المتواصلة. مؤكدة أن النهج الجديد في تسيير المؤسسة يرتكز على أسس تشاركية يكون معيارها المرجعي النجاعة، بهدف تحقيق الأهداف المسطرة.

كما شدّدت على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث المنصات الرقمية. إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات والتسيير النوعي، بما يعزز مكانة بريد الجزائر كمؤسسة مواطنة حديثة ورائدة في تقديم الخدمة العمومية.