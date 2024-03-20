زيارة مُرتقبة لرئيس جمهورية غينيا بيساو إلى الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، سفير جمهورية غينيا بيساو بالجزائر مامادو أليو جالو.

وحسب بيان للمجلس، أشار بوغالي إلى أن الزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية غينيا بيساو عومارو سيسوكو أومبالو للجزائر ستعطي زخما للعلاقات الثنائية بين البلدين. عبر إبرام اتفاقيات تعاون في مجالات عدة سيما الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

كما أشاد بوغالي بالعلاقات المتجذرة بين البلدين سيما وأن الجزائر ساهمت في تحرير جمهورية غينيا بيساو وفي الوصول إلى إمضاء اتفاق وقف إطلاق النار واستقلالها عام 1974.

وثمن رئيس المجلس المشاورات القائمة بين الدوليتين خاصة ما تعلق بقضايا السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية. ومحاربة الإرهاب، العنف والجريمة المنظمة.

ونوه في هذا الصدد بدعم غينيا بيساو ترشح الجزائر في المؤسسات الدولية وبالخصوص في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، المنظمة الدولية للطيران المدني واتحاد البريد الدولي.

أما في الشأن البرلماني، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر _غينيا بيساو عن قريب سيعزز التبادل والتشاور بين الهيئتين التشريعيتين. وسيقرب في وجهات النظر بين الطرفين استجابة لتطلعات الشعبين.

ولدى تطرقه للعلاقات الدولية، أكد بوغالي أن الجزائر كانت وما زالت ثابتة على مواقفها في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إضافة إلى السعي إلى إيجاد حلول للنزاعات والصراعات عبر الحوار، خاصة على مستوى القارة الإفريقية.

ومن جانبه نوه سفير غينيا بيساو بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مشيدا في هذا الصدد بدور الجزائر كقوة إقليمية في إفريقيا.

وفي مجال التعاون البرلماني، أكد السفير على أهمية مجموعتي الصداقة البرلمانية كوسيلة تواصل دبلوماسي مهم تتماشى والمجهود السياسي للدولتين.

وفي هذا النسق، أكد السفير على ضرورة فتح باب التعاون في مجالات عدة سيما منها التجارية والاقتصادية، الطاقوية، الميدان الصحي، النقل البحري والجوي. وكذا إعادة تفعيل المنح الدراسية لطلبة غينيا بيساو خاصة في العلوم الشرعية وتكوين الأئمة.

للاشارة حضر اللقاء كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مندر بودن والنائب العايد عبد الكريم.