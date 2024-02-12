زيارة مُرتقبة للجزائر.. رئيس الجمهورية يُهاتف نظيره الموريتاني

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تطرق رئيس الجمهورية خلال المكالمة إلى قضايا تهم البلدين.

كما تطرق رئيس الجمهورية خلال المكالمة إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الموريتاني إلى الجزائر.

وهنأ، رئيس الجمهورية، نظيره الموريتاني لاختياره مرشحا لمنطقة شمال إفريقيا لرئاسة القمة القادمة للاتحاد الإفريقي.

كما، أكد الرئيس تبون لنظيره الموريتاني، أن هذا الاختيار يُشرّف دول وشعوب المنطقة ككل، وأنه سيجد الجزائر دائما إلى جانبه للقيام بمهامه النبيلة.

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