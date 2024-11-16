زيارة هامة لوزير السكن إلى هذا الموقع

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى مشروع مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، وهذا بحضور مكتب الدارسات ومؤسسة الإنجاز.

وحسب بيان للوزارة، تفقد الوزير، القاعة الرئيسية للاجتماعات ثم القاعة الثانوية المتواجدة في الطابق الثالث مرور بالبهو الرئيسي.

ليتنقل بعد ذلك إلى البرجين أين عاين مختلف الأجنحة والمكاتب.

كما إنتقل الوزير، إلى الطوابق العلوية، أين يتواجد المرصد والذي يعرف نسبة إنجاز حسنة.

ليختتم الوزير، الزيارة، بتفقد وتيرة إنجاز التهيئة الخارجية، أين أمر بالعمل بنفس الوتيرة لاستكمال المشروع في الأجال المحددة.