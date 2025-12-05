زيارة هامة.. منذر بودن يحل بولاية تامنغست

حظي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، باستقبال حاشد، بولاية تامنغست، وذلك على هامش الزيارة التنظيمية التي يجريها رفقة أعضاء المكتب الوطني يومي 05 و06 ديسمبر 2025.

وكانت حشود كبيرة من المناضلين، المنتخبين، والشباب في الموعد، لاستقبال بودن.

كما كانت ولاية تامنغست، بعراقتها وثرائها الثقافي، في أجمل صورها وهي تستقبل هذه الزيارة الهامة التي تحمل العديد من اللقاءات. النقاشات، والآفاق المستقبلية لتعزيز العمل الحزبي وتقوية حضور التجمع الوطني الديمقراطي في المنطقة.

ولأول مرة في تاريخ الحزب والأحزاب الجزائرية بصفة عامة، يعقد المكتب الوطني اجتماعه بولاية تامنغست.