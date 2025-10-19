زيارة وزير الطاقة لموزمبيق.. التأسيس لتعاون إقتصادي قوي بين البلدين

قاد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، زيارة عمل إلى جمهورية موزمبيق، في الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر 2025، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تُوجت بعقد عدة لقاءات والتوقيع على اتفاقيات هامة.

ورافق الوزير، وفد من المسؤولين الرئيسيين في قطاعي الطاقة والصناعة في الجزائر.

ويتعلّق الأمر برئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي والرؤساء المدراء العامون للشركات الجزائرية سوناطراك وسونلغاز، صيدال وإطارات من وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.

وقد حضي وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، الدكتور مراد عجال، في مستهل زيارته لموزمبيق يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، باستقبال خاص من رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو تشابو.

وبالمناسبة، نقل الوزير، رسالة تحية وتقدير من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لنظيره في جمهورية موزمبيق.

ليتحدث بعدها عن أهداف هذه الزيارة التي تأتي في إطار متابعة ورقة الطريق الخاصة ببرنامج التعاون بين البلدين.

وكذا تجسيد جملة التعليمات التي تم اسداؤها من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عقب لقاءه برئيس جمهورية الموزمبيق، دانيال فرانسيسكو تشابو، شهر سبتمبر الفارط في الجزائر.

حيث تم بحث سبل إرساء ديناميكية جديدة واعدة للشراكة بين البلدين.

وعقب هذا اللّقاء، باشر الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، سلسلة من اللّقاءات والمحادثات الهامة. مع وزراء ومستشاري رئاسة جمهورية موزمبيق.

أين تم عقد جلسة عمل أولية حول برنامج الزيارة وما ستحمله من اقتراحات ومشاريع. من شأنها الدفع بعجلة التعاون بين الدولتين الشقيقتين.

فبالإضافة لجلسة العمل التي تم عقدها في ذات اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمعية ريكاردو كزافيير سينجو، الوزير المكلف بالشؤون المدنية لدى رئاسة الجمهورية. وزير الموارد المعدنية والطاقة، وزير الصحة، وزير النقل ، وزير الاقتصاد، وزير الشباب والرياضة. ومستشارين لدى رئاسة الجمهورية وسفراء البلدين.

واستُقبِل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، من قبل وزير الموارد المعدنية والطاقة، إيستيفاو بالي. وأعضاء من دائرته الوزارية ومستشارين وخبراء في المجال.

وقد خصّص اللقّاء لعرض وضعية هذا القطاع في دولة موزمبيق. ومناقشة مختلف الاقتراحات التي من شأنها التأسيس لتعاون فعلي وشراكة قوية بين الدولتين.

ليستقبل الوزير الدكتور مراد عجال، يوم الخميس، من قبل وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق. وكاتب الدولة المكلف بالسياحة وعدد من إطارات دائرتهم الوزارية.

وقد شهدت جلسة العمل التي تمت بحضور أعضاء الوفد الجزائري، مناقشة عدد من الملفات الهامة. التي تتعلّق بصياغة رؤية واضحة تؤسس لتعاون اقتصادي قوي بين جمهوريتي الجزائر وموزبيق. يرقى لمستوى تطلعات قيادتي البلدين وشعبهما الشقيقين.

وقد توّجت زيارة العمل، بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم هامة بين متعاملين اقتصاديين من جمهورية موزمبيق وكل من مجمع سونلغاز. سوناطراك، صيدال والمجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي.

وهي الاتفاقيات التي تؤطر مجالات الشراكة بين المتعاقدين. ويتعلّق الأمر باتفاقية تعاون بين مجمّع سوناطراك الجزائري والشركة الوطنية للمحروقات ENH لجمهورية الموزمبيق، للتعاون في مجال المحروقات.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين سونلغاز وشركة - كهرباء موزمبيق (EDM). واتفاقية تعاون بين مجمع صيدال ووزارة الصحة في مجال تصنيع المواد الصيدلانية.

فيما تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي ونظيره في جمهورية موزمبيق.

كما شهدت الزيارة تنظيم عدد من الاجتماعات والزيارات الميدانية الهامة مع متعاملين طاقوين واقتصاديين في جمهورية موزمبيق. وذلك لمناقشة وبلورة مشاريع شراكات هامة في مختلف المجالات.

ونشّط الدكتور مراد عجال، لقاءات صحفية، تحدّث خلالها عن اهداف الزيارة التي تركز أساسا إلى الدفع بعجلة التعاون بين البلدين. والتأسيس لشراكة مثمرة فعلية مبنية على مبدأ رابح/رابح بين الدولتين.

وبهكذا تعاون، تواصل الجزائر تعزيز حضورها الاقتصادي الطاقوي على الصعيد القاري.

حيث تندرج زيارة العمل التي قام بها وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، التي تعدّ أول خرجة له منذ توليه حقيبة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والخاصة بتطوير الجهود المبذولة في توسيع مجالات الاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة. ضمن مقاربة استراتيجية تهدف لترسيخ مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل في مسار التنمية المستدامة في القارة الافريقية.