زياش إلى النصر السعودي لـ 3 مواسم

كشف الصحفي الايطالي الشهير فابريزو رومانو عن منح الدولي المغربي حكيم زياش موافقته الرسمية لمسؤولي النصر السعودي لحمل قميص النادي.

وقال رومانو أن حكيم زياش سينتقل غدا الخميس إلى العاصمة الاسبانية مدريد لإجراء الفحوصات الطبية استعدادا للإنتقال الى النصر بصفة رسمية.

كما قال موقع “غول” العالمي نقلا عن صحيفة “فوت ميركاتو” أن نادي البلوز سيحصل على قيمة 15 مليون أورو، مقابل بيع اللاعب، للنادي السعودي، في حين سيحصل اللاعب على مبلغ بين 12 إلى 13 مليون كراتب سنوي.

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