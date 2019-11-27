زياش يستسلم في سباق الكرة الذهبية ويعترف بأفضلية محرز !

الرياضة
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زياش يستسلم في سباق الكرة الذهبية ويعترف بأفضلية محرز !
بقلم يونس رزيق

قلّل اللاعب المغربي لفريق أجاكس أمستردام الهولندي “حكيم زياش” من فرص تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية لعام 2019.

وتحدث زياش عن حظوظ تتويجه بلقب أحسن لاعب في إفريقيا لعام 2019، على هامش مؤتمر صحفي بعد مباراة أجاكس أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا قائلا:

“لا أرى في نفسي أفضل لاعب في إفريقيا رغم وجود إسمي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا”.

وأضاف: ” هناك مجموعة من اللاعبين الأفارقة الأجدر بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ولنكن صريحين أنا ليس لدي أي فرصة في الفوز بالجائزة”.


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