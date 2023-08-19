زياش ينتقل إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة

أعلن فريق غلطة سراي، اليوم السبت، التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت إدارة غلطة سراي أنها استقدمت حكيم زياش على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء العقد عند انتهائه بالمجان.

وقدم النادي التركي لاعبه الجديد، اليوم عبر فيديو على المنصة الرسمية للفريق على “تويتر”.

كما استقبلت النادي التركي العريق، بطريقة مميزة، حيث شجعوه كثيرا على تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة التي سيمكث فيها في القلعة التركية.

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