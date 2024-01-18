زياني:”هذا ما دار بيني وبين بلماضي”

تحدث قائد المنتخب الوطني السابق، كريم زياني، عن ما دار بينه وبين الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد أن التقيا بملعب السلام ببواكي الإيفوارية.

يوم الثلاثاء المنصرم، على هامش حضورهما لمشاهدة مواجهة بوركينا فاسو أمام موريتانيا منافسا الخضر في المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح زياني لقناة “النهار” اليوم الخميس: “تبادلنا أطراف الحديث بصفة عادية، كون بلماضي زميلي وقائدي في كأس إفريقيا 2004”.

وأضاف زياني: “وجدت بلماضي بحال جيد، وكان متواجد في مواجهة بوركينا فاسو أمام موريتانيا، لمعاينة منافسيه المقبلين،والتحضير لهما جيدا”.

وتابع المتحدث:”أتمنى تحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو، ورفع رصيدنا للنقطة رقم 4، لأن نقاط هذه المواجهة مهمة لبقية المشوار في البطولة”.