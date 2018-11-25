زياني أفضل لاعب أمام ستاد بريست

أختير الدولي الجزائري السابق، كريم زياني، كأفضل لاعب في صفوف فريقه أورليان، خلال المباراة لاتي جمعتهم بنادي ستاد بريست، لحساب الليغ2 الفرنسية.

وقدم كريم زياني، مردودا كبيرا في هذه المباراة، التي استضاف فيها فريقه أورليان، نادي بريست، لحساب الجولة الـ15 من الليغ2 الفرنسية.

ونال اللاعب السابق للخضر، إشادة واسعة من المحليين الفرنسيين، اللذين منحوه أفضل علامة في المباراة، من بين لاعبي فريقه.

ولازال كريم زياني، يؤكد علو كعبه، في الدرجة الثانية الفرنسية، رفقة ناديه أورليان، رغم بلوغه الـ36 عاما.