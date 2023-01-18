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الرياضة

زياني: “الحمد لله على التأهل وأتمنى مواصلة المنتخب المحلي تقدمهم بقوة”

بقلم كريم تيغرمت
زياني: “الحمد لله على التأهل وأتمنى مواصلة المنتخب المحلي تقدمهم بقوة”
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أثنى الدولي الجزائري الأسبق، كريم زياني، على آداء المحليين في مواجهة اثيوبيا، كما ثمن تأهلهم للدور الثاني من الشان.

وصرح زياني، لتلفزيون “النهار”، عقب فوز منتخبنا المحلي أمام اثيوبي: “زياني الحمد لله أننا تأهلنا بسلام للدور الثاني”.

كما أضاف: “منتخبنا الوطني قدم مباراة جيدة في مواجهة اثيوبيا، بالتموقع الجدي للاعبين والفرص العديدة التي صنعوها”.

وتابع كريم زياني: “منتخبنا الوطني قدم آداء أفضل من مباراته الاولى، وأتمنى ان نواصل التقدم بقوة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/br9nz
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