زياني: “الحمد لله على التأهل وأتمنى مواصلة المنتخب المحلي تقدمهم بقوة”

أثنى الدولي الجزائري الأسبق، كريم زياني، على آداء المحليين في مواجهة اثيوبيا، كما ثمن تأهلهم للدور الثاني من الشان.

وصرح زياني، لتلفزيون “النهار”، عقب فوز منتخبنا المحلي أمام اثيوبي: “زياني الحمد لله أننا تأهلنا بسلام للدور الثاني”.

كما أضاف: “منتخبنا الوطني قدم مباراة جيدة في مواجهة اثيوبيا، بالتموقع الجدي للاعبين والفرص العديدة التي صنعوها”.

وتابع كريم زياني: “منتخبنا الوطني قدم آداء أفضل من مباراته الاولى، وأتمنى ان نواصل التقدم بقوة”.