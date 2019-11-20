زياني: “الفوز في أم درمان أجمل ذكرى في مشواري”

عاد “كريم زياني” النجم السابق للمنتخب الوطني الجزائري، وأحد ركائز “جيل أم درمان” للحديث عن المباراة التاريخية يوم 18 نوفمبر 2009.

وقال “زياني” في حوار خاص أجراه مع موقع “الفاف”: “الفوز في أم درمان أجمل ذكرى في مشواري الكروي”.

وأضاف: “تلك المباراة ستبقى في ذاكرتي للأبد وحتى للجزائريين خاصة لما تشاهد الوحدة مع الشعب الذي خرج سعيدا، وهو ما يجعل تلك الأيام لا تنسى”.

وتابع: “كانت مباراة فاصلة للتأهل لمونديال جنوب إفريقيا والمونديال كان حلم اللاعبين وكل الجزائريين، وما فعلوه لنا في القاهرة جعلنا نذهب من أجل الفوز فقط في السودان”.