زياني :”اللعب على الساعة الثانية عادي ويجب احترام العادات الإفريقية”

طالب الدولي الجزائري السابق كريم زياني من لاعبي المنتخب الوطني بضرورة تفادي الأعذار خلال مواجهة منتخب بوركينافاسو.

وقال كريم زياني في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس”الجزائر مرشحة بقوة لتحقيق الإنجازات في أي فرصة مثلها مثل بقية المنتخبات الإفريقية القوية على غرار السنغال، المنافسين الذين يلعبون ضد الجزائر يكافحون للفوز”

كما أضاف نجم الكرة الجزائرية سابقا “موريتانيا ليس من المنتخبات التي تخافها الجزائر، الأمر عادي اللعب في الثانية زوالا، الأمر صعب اللعب في ذلك التوقيت لكن ليس حجة للطرفين”.

وختم بطل أم درمان “يجب احترام العادات الإفريقية، والتعامل مع المنتخبات بشكل قوي و محترم”.

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