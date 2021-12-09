زياني: “المنتخب الوطني لديه الامكانيات اللازمة للإطاحة بالمغرب”

أبدى الدولي الجزائري السابق، كريم زياني، تفاؤله في قدرة المنتخب الوطني للمحليين، في الإطاحة بنظيرهم المغربي، ضمن كأس العرب.

وصرح زياني، لتلفزيون “النهار”: “أظن أن المنتخب الوطني، لديه الامكانيات اللازمة للإطاحة بالمنتخب المغربي”.

كما أضاف: “المنتخب المغربي، من أحسن منتخبات هذه البطولة، إلى جانب كل من الجزائر، ومصر، وهم أفضل المرشحين للتتويج باللقب”.

وتابع كريم زياني: “المنتخب الوطني قادر على التتويج بهذه البطولة، بالنظر للمردود الذي تابعناه في هذه المنافسة”.