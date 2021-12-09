زياني: “المنتخب الوطني لديه الامكانيات اللازمة للإطاحة بالمغرب”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري السابق، كريم زياني، تفاؤله في قدرة المنتخب الوطني للمحليين، في الإطاحة بنظيرهم المغربي، ضمن كأس العرب.
وصرح زياني، لتلفزيون “النهار”: “أظن أن المنتخب الوطني، لديه الامكانيات اللازمة للإطاحة بالمنتخب المغربي”.
كما أضاف: “المنتخب المغربي، من أحسن منتخبات هذه البطولة، إلى جانب كل من الجزائر، ومصر، وهم أفضل المرشحين للتتويج باللقب”.
وتابع كريم زياني: “المنتخب الوطني قادر على التتويج بهذه البطولة، بالنظر للمردود الذي تابعناه في هذه المنافسة”.
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