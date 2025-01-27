زياني: “امتلاك قائد مثل محرز في المنتخب أمر جد مهم للمجموعة”
بقلم كريم تيغرمت
دافع النجم السابق للمنتخب الوطني كريم زياني، عن قائد الخضر رياض محرز، مبرزا أهمية تواصل تواجده ضمن تعداد المنتخب الوطني.
وصرّح زياني، في حوار خصّ به تلفزيون “النهار”: “امتلاك قائد للمنتخب مثل محرز، أمر جد مهم بالنسبة للمجموعة، وللناخب الوطني”.
كما أضاف: “تواصل استدعاء محرز للمنتخب يعني بأنه ما زال قادرا على تقديم الإضافة، وسيقدم الإضافة”.
وتابع كريم زياني: “ننتظر أشياءً كثيرة من رياض محرز، بالنظر لما قام به مع مانشستر سيتي، لكني أتساءل أليس كل هذا كثيرا عليه”.
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