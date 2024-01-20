زياني: “بلماضي اختار تشكيلته وفقا للجاهزية والخبرة”

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، كريم زياني، رأيه في التشكيلة الأساسية التي اختارها الناخب جمال بلماضي، لمواجهة اليوم أمام بوركينا فاسو.

ونقل تلفزيون “النهار” تصريحات زياني، أين قال: “أظن أن خيارات بلماضي لهذه المباراة كانت وفقا للجاهزية البدنية للاعبيه، وأصحاب الخبرة منهم”.

كما أضاف: “منتخب بوركينا فاسو، لم يلعب بمعقله منذ مدة، اليوم يمكن القول بأنهم سيلعبون بأرضهم وهذا حافز إضافي لهم”.

وتابع كريم زياني: “حضور أنصار منتخبنا الوطني بقوة، أيضا، من شأنه أن يمنح دفع اضافي لعناصرنا الوطنية”.