“زياني” جاهز لدعم كرة القدم في الجزائر

أكد الدولي السابق، “كريم زياني”، بأنه مُستعد لتقديم خدماته للكرة الجزائرية، من الآن وحتى بعد إعتزاله لعالم الإحتراف في المُستقبل.

وتحصل نجم “اولمبيك مارسيليا” الأسبق، بأنه تحت تصرف بلده، وهذا عند إستقباله من طرف سفير الجزائر بفرنسا، “عبد القادر مسدوة”.

وغرّد “مسدوة” من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا :”زياني قدم الكثير للجزائر، مُستعد لتقديم خدماته لوطنه”.

ونال لاعب نادي “أورليون” الحالي تكريم “السفارة”، والتي تضع برنامجا ثريا، من أجل إستغلال المواهب الجزائرية، المُتواجدة في أرض “الغربة”.