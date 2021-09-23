زياني: “لا يوجد أي مشروع في الشبيبة .. المشروع الوحيد هو الفوز بالألقاب”

كشف المدير الرياضي الجديد لفريق شبيبة القبائل كريم زياني عن المشروع الجديد الذي سطرته إدارة الفريق تحسبا للموسم الكروي المقبل، حيث أكد زياني في تصريح لوسائل الإعلام فوز وصوله إلى بهو مطار هواري بومدين اليوم الخميس قائلا:

“بالنسبة لي المشروع الذي أسعى لتجسيده في شبيبة القبائل هو الفوز بالألقابم، لا يوجد أي مشروع بإستثناء الفوز بالألقاب”.

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