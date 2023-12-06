زياني: “ماندريا يمنح الاطمئنان.. شايبي الاكتشاف وعمورة حل قوي”

تحدث الدولي الجزائري السابق، كريم زياني، عن عدد من لاعبي المنتخب الحالي، الذين خطفوا الأنظار في الفترة الماضية، لاسيما منهم العناصر الجديدة.

وحينما سئل عن الحارس أنتوني ماندريا، قال زياني: “هو صاحب الفضل الأكبر في الفوزين المحققين أمام السنغال وموزمبيق. بفضل التصديات المثيرة التي قام بها والتي أبقت المنتخب في اللقاءين”.

وواصل بشأن ماندريا: “هنا يمكن القول إننا نمتلك حارسا رائعا سيمنحنا الاطمئنان الذي كنا نعيشه مع مبولحي، هو حارس بمواصفات عصرية. وآمل أن يقدم المزيد في قادم الاستحقاقات.”

قبل أن يعرج زياني. في حواره المطول مع “العربي الجديد” للحديث عن شايبي، الذي قال عنه: “هذا اللاعب إمكانياته كبيرة، مقارنة بصغر سنه. ومنذ التحاقه لم يكن بحاجة إلى الوقت للتأقلم”.

مضيفا: “كما أنه حظي مباشرة بثقة كبيرة من طرف المدرب بلماضي الذي رأينا أنه يشركه كأساسي باستمرار. وهو من اكتشافات المنتخب، وأرى أن لديه الكثير ليقدمه معنا.”

وفي الأخير، علق زياني، على تألق عمورة مع المنتخب وناديه سانت جيلواز البلجيكي، وقال: “عمورة ساهم بشكل كبير في الفوز الذي عدنا به من موزمبيق، كونه كان وراء الهدفين.. هو خيار هجومي قوي بالنسبة لبلماضي يضاف إلى الخيارات التي يمتلكها في الخط الأمامي.”