زياني: “مباراة الخضر أمام بوركينا فاسو مهمة لاستعادة الثقة”

أبرز الدولي الجزائري الأسبق، كريم زياني، أهمية المباراة التي ستجمع اليوم السبت، المنتخب الوطني، بنظيره البوركينابي.

ونقل تلفزيون “النهار”، تصريحات وزياني، في المنطقة المختلطة، أين قال: “مباراة اليوم جد مهمة لمنتخبنا الوطني”.

كما اوضح القائد الأسبق للخضر: “هذه المباراة مهمة لاستعادة الثقة، ولباقي مشوار نهائيات كأس أمم إفريقيا”.

يذكر أن كريم زياني، متواجد بملعب “السلام”، لحضور ثاني مباراة للمنتخب الوطني، في “كان” كوت ديفوار، أمام منتخب بوركينا فاسو.