أكد كريم زياني أنه يتفهم جيدا ردة فعل رياض محرز بعد أن فشل في الإنتقال لـ”مانشستر ستي” في الميركاتو الماضي، كما أكد أيضا أنه يتفهم كذلك ردة فعل إدارة ليستر.

وقال زياني في تصريح لـ”بيين سبورت” الفرنسية: “أتفهم ردة فعل محرز وأيضا ردة فعل إدارة فريق ليستر سيتي”.

وأضاف: “إذا كان كوتينيو الذي لم يفز لا بالدوري الإنجليزي ولا بأفضل لاعب في الدوري انتقل مقابل 160 مليون أورو”.

وتابع: “فإن رياض محرز الفائز بالدوري الإنجليزي وبجائزة أفضل لاعب يستحق أكثر”.

وأردف: “من وجهة نظري قيمة كوتينيو لا تكون ضعف قيمة محرز، ولهذا فإني لا أراه يغادر بأقل من100 مليون أورو”.

وختم كلامه: “لذلك أتفهم ردة فعل إدارة فريق ليستر، فلا يمكن أن تسرحه مقابل 60 مليون أورو”.