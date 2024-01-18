زياني: “من الضروري امتلاك الجزائر مراكز تكوين لاستغلال المواهب التي نملكها”

تحدث الدولي الجزائري الأسبق، كريم زياني، عن ضرورة اهتمام الجزائر بمراكز التكوين، والمواهب الشابة تحسبا للمستقبل.

وصرح زياني، في حوار لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لي أظن أنه أمر أساسي، وضروري تواجد مراكز تكوين في كل فريق محترف، من كل منطقة في الجزائر”.

كما أضاف: “هذا أمر ضروري للمستقبل، للحصول على خيارات إضافية بدل الاعتماد على اللاعبين المغتربين فقط”.

وتابع كريم زياني: “لدينا مواهب عديدة وكبيرة جدا في الجزائر، لكنهم بحاجة لتكوين من مستوى عالٍ، ومستمر على المدى الطويل”.