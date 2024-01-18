زياني: “نحن على استعداد للمساعدة في تأطير المواهب الجزائرية الشابة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري الأسبق، كريم زياني، جاهزيته لتقديم المساعدة في تأطير المواهب الجزائرية الشابة، في حال تم الاستنجاد بخدماته.
وصرح زياني، في حوار خص به تلفزيون “النهار”: “نحن كلاعبين قدامى للمنتخب الوطني جاهزون لتقديم المساعدة في تأطير المواهب الجزائرية الشابة”
كما أضاف: “في حال حظينا بهذه الفرصة، سنحاول تقديم المساعدة اللازمة، من خلال نقل الخبرة التي اكتسبناها في مشوارنا”.
وتابع كريم زياني: “أنا متأكد بأن العمل وحده هو من يعطيك النتائج، مهما طال الأمر، وهذا ما نلاحظه في الأندية، والمنتخبات الأخرى التي استثمرت في المواهب الشابة”.
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