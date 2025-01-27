زياني: “هذه الصعوبة التي واجهها ديلور وسليماني في البطولة المحلية”

كشف النجم الأسبق للمنتخب الوطني، كريم زياني، من وجهة نظره، سبب عدم تألق الثنائي، أندي ديلور، وإسلام سليماني هذا الموسم في البطولة المحلية.

وصرح زياني، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “الجميع بحاجة لفترة اندماج، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت”.

كما أضاف: “قيمة، ومكانة، سليماني، وديلور، جعلت الجميع ينتظر نتائج فورية منهما، وهذا ما شكل خيبة أمل، وهنا تكمن الصعوبة”.

يذكر أن اسلام سليماني، غادر فريق شباب بلوزداد، في الميركاتو الشتيو الجاري، بعد ستة أشهر من عودته للفريق، فيما يقترب أندي ديلور، من العودة لليغ1 الفرنسية.