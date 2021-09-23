زياني يعلق على التجربة الفاشلة لصهره مع إتحاد العاصمة

علق المدير الرياضي الجديد لفريق شبيبة القبائل كريم زياني بخصوص تخوف العديد من المتتبعين من تكرار سيناريو صهره “عنتر يحيى” مع فريق إتحاد العاصمة الموسم الماضي.

وتحدث كريم زياني لوسائل الإعلام اليوم الخميس فور وصوله إلى مطار هواري بومدين للشروع في عمله مع الإدارة الجديدة لفريق الكناري قائلا:

“إذا كنا متخوفين في الحياة فلن نتقدم أبدا.. أنا لست خائفا لايمكن مقارنة حالة عنتر يحي في إتحاد العاصمة مع حالتي”

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