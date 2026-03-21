زياني يعلن قائمة منتخب أقل من 16 سنة لتربص تلمسان

كشف مدرب المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 16 سنة كريم زياني عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري المرتقب نهاية شهر مارس الجاري، في إطار برنامج إعداد المواهب الشابة.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم القائمة الرسمية التي ضمت مجموعة من الأسماء الشابة، في مزيج بين لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية وآخرين محترفين في أندية أوروبية، ما يعكس توجه الطاقم الفني نحو توسيع قاعدة الاختيار.

وضمت القائمة في حراسة المرمى كل من لوناس ريان، مدياني إبراهيم، وروام صديق لهواري، بينما شملت خط الدفاع أسماء بارزة على غرار قاوة سعيد، فنيش يوسف، لوادج صامويل، دوازي جليل، مزيان محمد خليل، أحميدا محمد ناجي، عرار نعيم، خاروني سيفاكص، دوماز إياد، موحوس نوا وتركي آدم.

وفي خط الوسط، استدعى الطاقم الفني كلاً من مزوار رضا، زقاوي مدين، قيسوم بن آدم، سمغون وليد، بوعلاق جبريل، زيان إلياس و سيل غاني، فيما يقود خط الهجوم كل من ديالو إلياس، فهيم سيد أحمد، دولاك بلال، جليلي محمد صادق، بلڨرع داود وهاينن كريم دانيال.

وسيدخل المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة في تربص مغلق بمدينة تلمسان خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 31 مارس 2026، حيث يسعى المدرب كريم زياني إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه وبناء مجموعة متجانسة تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.