زياني يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في بطولة “لوناف”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 16 عاما، كريم زياني، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في الدورة الودية لاتحاد شمال إفريقيا (لوناف).

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، القائمة التي اختارها المدرب كريم زياني، والتي ضمت 21 لاعبا.

وسيواجه المنتخب الوطني لأقل من 16 عاما، في هذه المنافسة، كل من منتخبات، تونس، ليبيا، والمغرب.

يذكر أن هذه الدورة الودية لاتحاد شمال إفريقيا (لوناف)، ستجرى في الفترة ما بين 2 إلى 9 فيفري الجاري، بتونس.