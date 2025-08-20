زياني يكشف قائمته المعنية بأول تربص لمنتخب أقل من 16 عاما

كشف المدرب كريم زياني، قائمة اللاعبين الذين اختارهم للمشاركة في أول تربص للمنتخب الوطني لأقل من 16 عاما.

و أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن توجيه المدرب زياني، الدعوة لـ31 لاعبا، للمشاركة في هذا التربص.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذا التربص الذي يعد الأول من نوعه لهذه الفئة من المنتخب الوطني، سيجري في الفترة ما بين 20 إلى 25 أوت الجاري، بمركز سيدي موسى.

وضمت القائمة التي كشف عنها المدرب كريم زياني، أسماء كل من: