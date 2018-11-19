زياني يهنئ الخضر بتأهلهم لنهائيات كان 2019

هنأ الدولي الجزائري السابق، كريم زياني، لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، بعد تحقيقهم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019، المقررة بالكاميرون.

ونشر كريم زياني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “هنيئا على هذا التأهل الذي لم يكن سهلا، تحيا الجزائر”.

وشكر لاعب الخضر سفيان فيغولي، مواطنه زياني، لاعب نادي أورليون، على هذه التغريدة، وتشجيعاته للاعبي المنتخب الجزائري.

يذكر أن المنتخب الجزائري ضمن تأهله، لكان 2019، بعد فوزه أمس الأحد على منتخب الطوغو بـ4-1، قبل الجولة الختامية من هذه التصفيات، أمام منتخب غامبيا.