زياني يوافق على تدريب أحد المنتخبات الشبانية

منح اللاعب الدولي السابق، كريم زياني، موافقته المبدئية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” من أجل الإشراف على أحد المنتخبات الشبانية.

وكشف المدير التقني الوطني،علي موسر، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية عقدها من أجل الحديث عن الأهداف المسطرة على مستوى المنتخبات الشبانية والكرة الجزائرية على حد سواء، بأن زياني. سيلتحق قريبا.

وأشاد علي موسر، بسياسة “الفاف” بقيادة الرئيس وليد صادي. مبرزا بأنه بعد تعيين رزيق نيذر مدربا لفئة أقل من 20 سنة. وأمين غيموز، على رأس العارضة الفنية لمنتخب “U17”. تتواجد الاتحادية في مفاوضات مع زياني، للالتحاق بأحد المنتخبات العمرية.

ووصف ذات المتحدث، المفاوضات مع أحد صُناع “ملحمة أم درمان”، بـ “المتقدمة” مؤكدا بأن زياني، سيلتحق قريبا ليكون في الفئات الشبانية للمنتخب.