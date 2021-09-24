زياني يوضح حقيقة الفيلا الفخمة وسيارة ميرسيديس

كشف المدير الرياضي لفريق شبيبة القبائل “كريم زياني” حقيقة تحصله على سيارة من نوع ميرسيدس وفيلا فخمة من طرف رئيس الفريق يزيد ياريشان من أجل إقناعه للعمل في الشبيبة.

وأكد زياني خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة أنه لم يتحصل على أي إمتيازات من هذا النوع قائلا:

“كل ما ‘رفه أنني كنت راكبا في الخلف طيلة اليوم وتنقلنا إلى بجاية، وقضيت الليلة في الفندق .. كل ما قيل في هذا الأمر خطأ”

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