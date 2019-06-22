“زياني” يُعلن إعتزاله كرة القدم بعد مشوار حافل !!

أعلن اليوم السبت النجم الدولي الجزائري السابق “كريم زياني” إعتزاله ميادين كرة القدم بعد مشوار حافل دام لسنوات.
وكشف موقع “ديزاد فووت” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن نجم الخضر السابق وضع حدا لمشواره الكروي.
وأضاف الموقع أن زياني سيبقى داخل أسوار فريقه الحالي “أورليون” الفرنسي أين سيُصبح مُؤطر في مركز تكوين النادي.
وقدم “زياني” الكثير للمنتخب الوطني أين قاده للتأهل لمونديال 2010 بجنوب إفريقيا.
"@Kar_ziani met fin à sa carrière de joueur et va entamer une carrière d'educateur au Centre de Formation du club d’Orléans., Merci pour tout, bonne chance pour la suite 💪🇩🇿 pic.twitter.com/D8gcN7mRjl
— DZfoot (@DZfoot) June 22, 2019
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