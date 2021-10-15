زيان يبحث فرص التعاون مع السفير المجري حول الطاقات المتجددة

إستقبل بن عتو زيان وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أمس سفير المجر بالجزائر، جيورجي بانتوس، حيث تباحثا فرص التعاون والشراكة بين البلدين.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة. فقد سمحت المحادثات باستعراض العلاقات “الجزائرية-المجرية” التي ما فتئت تتطور في شتى المجالات منذ 1962. كما تطرقا إلى فرص التعاون والشراكة. سيما في فرعي الكتلة الحيوية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جهته، قدم الوزير الإستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التي تقوم على كل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر. مؤكدا أن تطلعات الجزائر في مجال الطاقات المتجددة وتطوير فرع الهيدروجين الأخضر واستعمالاته في الإنتقال الطاقوي. مثل الحركة الكهربائية وتخزين الطاقة يمكن أن تمثل “إطارا للتعاون والتبادلات المربحة مع المجر”.

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وأشار الوزير إلى الإطلاق المقبل لمشروع مناقصات لفائدة المستثمرين من أجل إنجاز محطات شمسية ضوئية بطاقة إجمالية تعادل 1000 ميغاواط موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. موجها دعوة للمستثمرين المجريين للمشاركة.

وفي سياق ذي صلة، أشاد بانتوس بجهود والتزام الجزائر في إطار الإنتقال الطاقوي. معربا عن إستعداد بلده لتهيئة كل الظروف المواتية الكفيلة بتجسيد التعاون بين البلدين. خاصة في إطار تطوير فرع الهيدروجين الأخضر .

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