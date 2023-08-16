زياية: ” صفقات الأندية السعودية هزّت ميركاتو الكرة العالمية”

أكد الدولي الجزائري السابق، عبد المالك زياية، بأن الصفقات التي أبرمتها الأندية السعودية، خلال الصائفة الحالية، هزت ميركاتو الكرة العالمية.

وفي حوار مطوّل خص به صحيفة “البلاد” السعودية، اليوم الأربعاء، سئل هداف نادي الاتحاد السعودي السابق، إن كان النجوم العالميون قد أضافوا شيئا للبطولة السعودية بعد التحاقهم بالأندية المحلية.

ورد لاعب وفاق سطيف السابق قائلا: “بالتأكيد، وهذا يحسب للفرق السعودية، التي قامت باستقدامات كبيرة هزت الكرة وأسواق الانتقالات العالمية”.

كما أضاف زياية بأن الدوري السعودي أصبح حديث الجميع، وتتهافت القنوات العالمية لشراء حقوق نقل الدوري، في ظل وجود كريستيانو رونالدو، وبن زيمة أفضل لاعب في العالم، وساديو ماني، وبقية الأسماء المعروفة عالميا.”