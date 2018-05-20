زياية ينصح بونجاح بالإنظمام لإتحاد جدة السعودي

حث الدولي الجزائري السابق، عبد المالك زياية، مواطنه، بغداد بونجاح، بالإنتقال إلى نادي إتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر عبد المالك زياية، صورة لمهاجم الخضر، بغداد بونجاح، عبر حسابه الخاص على “أنستغرام”، وأرفقها برسالة وجهها لبونجاح، جاء فيها.

” أخي بغداد يحب يلعب بين جمهور، وأنصار العميد تحب تشوفك، إفعلها يا صديقي”.

يذكر أن زياية، لعب لنادي الإتحاد بين عامي 2019-2011، وظل مناصرا وفيا له، بدليل رغبته في رؤية مواطن المتألق بونجاح، بقميص هذا النادي.

بالمقابل، يبقى تجسيد رغبة عبد المالك زياية، أمر صعب، بالنظر لإرتباط بغداد بونجاح، مع فريقه السد القطري، بعقد إلى غاية 2021.