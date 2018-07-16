“زياية” يُقاضي العلمة وإدارة “البابية” تتهمه بتدبير “إنقلاب”

تفاجئت إدارة مولودية العلمة، من بعض لاعبي الموسم الماضي بعدما رفع 11 لاعبا دعاوى بالمحكمة الرياضية للإستفادة من مُستحقاتهم العالقة.

يتهمون فيها إدارة الفريق، بعدم تسديد منحهم ومستحقاتهم الشهرية لاسيما اللاعب زياية والحارس ختالي اللذان كتبا نفس التقرير بنفس الكيفية.

وأوضحت مصادر مطلعة من بيت مولودية العلمة لموقع “النهار اون لاين”، والتي راحت تتهم اللاعب زياية وختالي بتدبير انقلاب على إدارة الفريق وتحريض اللاعبين على استعمال ثغرات قانونية.

وهذا للمطالبة بتسديد ما تبقى من مستحقاتهم الشهرية التي قدرها بشهرين لا غير، وهذا عبر عدم الاعتراف بالمبالغ التي سلمت بطريقة التسديد نقدا أي يد بيد.

مادام قانون الميركاتو يحتم ادارة الفرق التسديد عن طريق الشيكات، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا السلوك الذي بدر من زياية وختالي وراءه العرض المغري من طرف اتحاد عنابة.

والثاني مطالبته برفع أجرته الشهرية بقيمة 130 مليون سنتيم بدل 60 مليون المتفق عليها بالعقد المبرم مع تسبيق 05أشهر . مضيفا أنه تم تسديد له قيمة خمسة أشهر بعقد امضاه مع إدارة مولدية العلمة التي لها الفضل حسبه أنها من نفضت الغبار عليه بعدما كان ماكثا بالبيت لمدة ستة أشهر دون عروض من أي فريق.

مجازفين بالمردود الكروي الغير متوقع الأمر الذي جعل رئاسة الإدارة تكلف كوكبة من المحامين بالتأسيس ضده و ضد حارس المرمى ختالي.

بعدما رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الجنح بالعلمة مجلس قضاء سطيف متهمة إياها بجرم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمؤامرة الكيدية .